2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم



641

مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم



828

إجمالي عدد الصفقات

547

مليوناً الرهون عبر 154 معاملة



دبي ـ مشعل العباس

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، 2.4 مليار درهم عبر 828 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 641 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 28 مبايعة لمبان و46 مبايعة لأراضٍ، و567 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 547 مليون درهم تمت عبر 154 معاملة، منها 37 رهناً لأرض، و103 رهون لوحدات سكنية، و14 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 33 هبة بقيمة 560 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة قرية مثلث جميرا رهناً لقطعة أرض بقيمة 172 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 73 مليون درهم.

