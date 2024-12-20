بوتين يسمح لمشتري الغاز الأجانب بالدفع في بنوك غير "بنك جازبروم" لتفادي العقوبات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الخميس يسمح للمشترين الأجانب للغاز الروسي بالدفع بالروبل في بنوك روسية أخرى، وليس فقط من خلال بنك جازبروم الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، وذلك حتى الأول من أبريل ، في محاولة لتفادي العقوبات.

وأصبحت إمدادات الطاقة الروسية محل تركيز متزايد، في الوقت الذي تنتهي فيه اتفاقية بين موسكو وكييف لعبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في 31 ديسمبر.

ويتم من خلال هذا الطريق توريد حوالي نصف الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال بوتين إن من الواضح الآن أنه لن تكون هناك اتفاقية عبور جديدة مع كييف لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ولكن روسيا ستجد طريقة للتعامل مع ذلك.



وقال بنك جازبروم في بيان "بموجب المرسوم، يمكن لمشتري الغاز دفع ثمن الغاز بالروبل إلى حساب جازبروم في البنوك الروسية حتى الأول من أبريل 2025".