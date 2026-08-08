أسرع طريقة لتبريد سيارتك.. السر ليس في المكيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتحول السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس إلى ما يشبه الفرن خلال دقائق، لتصبح المقاعد وعجلة القيادة ولوحة القيادة شديدة السخونة. وفي هذه اللحظة، يلجأ كثير من السائقين إلى تشغيل مكيف الهواء بأقصى قوة فور فتح الباب، ظنًا أن ذلك هو أسرع طريقة لتبريد المقصورة، لكن هذه العادة قد لا تكون الأكثر كفاءة.

لا تشغّل المكيف

عند دخول سيارة شديدة الحرارة، يكون الهواء داخل المقصورة أكثر سخونة بكثير من الهواء الخارجي، كما تحتفظ الأسطح الداخلية، مثل المقاعد ولوحة القيادة، بكميات كبيرة من الحرارة.

وتشغيل المكيف مباشرة على أقصى درجة يعني أن النظام سيحاول تبريد هذا الهواء الساخن أولًا، ما قد يجعل عملية التبريد أبطأ ويزيد الضغط على نظام التكييف.

والحل الأبسط هو التخلص من أكبر قدر ممكن من الهواء الساخن قبل الاعتماد على المكيف.

الخطوة الأولى.. طرد الهواء الساخن

قبل تشغيل المكيف، افتح أبواب السيارة أو النوافذ لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية للسماح للهواء الساخن المحتبس بالخروج.

ويمكن أثناء بدء القيادة إبقاء النوافذ مفتوحة لفترة قصيرة، ما يساعد على إخراج الهواء الساخن بسرعة أكبر وإدخال هواء خارجي إلى المقصورة.

بعد انخفاض الحرارة الأولية، يمكن إغلاق النوافذ والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي استخدم المكيف.

كيف تضبط المكيف؟

شغّل مكيف الهواء واضبطه على درجة حرارة منخفضة، مع اختيار وضع الهواء الخارجي في البداية بدلًا من إعادة تدوير الهواء.

والسبب أن المقصورة لا تزال تحتوي على هواء شديد الحرارة، وبالتالي فإن إدخال هواء خارجي يساعد على استبداله تدريجيا بدلا من إعادة تدوير الهواء الساخن نفسه.

وبعد أن تبدأ درجة حرارة المقصورة بالانخفاض ويصبح الهواء الخارج من فتحات التهوية باردا، يمكن الانتقال إلى وضع إعادة تدوير الهواء.

في هذه المرحلة، يعيد النظام تدوير الهواء الذي أصبح أكثر برودة داخل السيارة، بدلًا من الاستمرار في سحب هواء خارجي ساخن، ما يساعد على تسريع عملية التبريد.

من الحيل المفيدة أيضًا توجيه فتحات التهوية نحو منطقة القدمين في بداية عملية التبريد.

فالهواء الساخن يرتفع بطبيعته، بينما يساعد دفع الهواء البارد من الأسفل على تحريك الهواء الدافئ إلى أعلى المقصورة، حيث يمكن طرده أثناء إبقاء النوافذ مفتوحة في الدقائق الأولى.

وبمجرد انخفاض درجة الحرارة، يمكن إعادة توجيه فتحات التهوية إلى المواضع التي تمنح الركاب أكبر قدر من الراحة،

وأفضل طريقة للتعامل مع حرارة المقصورة هي منع تراكمها من البداية.

ركن السيارة في الظل

ويساعد ركن السيارة في الظل أو في موقف مغطى على تقليل تعرض المقصورة لأشعة الشمس المباشرة. كما يمكن استخدام واقٍ شمسي عاكس على الزجاج الأمامي لتقليل تسخين لوحة القيادة وعجلة القيادة.

أما المقاعد الجلدية، فيمكن تغطيتها بقطعة قماش خفيفة عند الاضطرار إلى ترك السيارة تحت الشمس، خصوصًا خلال ساعات الحرارة المرتفعة.

ترك النوافذ مفتوحة

وفي حال كان ترك النوافذ مفتوحة قليلًا آمنا ومسموحا، فقد يساعد ذلك على خروج جزء من الهواء الساخن.

إذا أصبح المكيف يخرج هواءً دافئًا بدلًا من الهواء البارد، أو ظهرت روائح غير معتادة من فتحات التهوية، أو صدرت أصوات غريبة عند تشغيله، فقد تكون هناك مشكلة تستدعي الفحص.

الصيانة الدورية

وتساعد الصيانة الدورية لنظام التكييف على الحفاظ على كفاءته، إذ يمكن أن تتراجع فعاليته مع مرور الوقت بسبب مشكلات في غاز التبريد أو الفلاتر أو مكونات النظام.

كما أن تشغيل المكيف بطريقة غير فعالة قد يزيد الحمل على النظام واستهلاك الوقود، خصوصًا في الأجواء الحارة ومع القيادة في الازدحام.