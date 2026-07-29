75 من كبار التنفيذيين في دبي برواتب مليونية

الشركات الكبرى تعتمد منظومة الحوافز المرتبطة بالأداء

حصد 75 من كبار التنفيذيين في الشركات الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أعلى الرواتب والمكافآت خلال 2025.

وكشفت إفصاحات الحوكمة السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن اعتماد الشركات الإماراتية الكبرى لمنظومة الحوافز المرتبطة بالأداء، فيما أوضحت البيانات تصدّر محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية لقائمة كبار التنفيذيين الأعلى دخلاً 2025 بإجمالي رواتب وبدلات ومكافآت 48 مليون درهم.

ولم تعد التعويضات في الشركات الكبرى تعتمد على الرواتب النقدية فقط وأصبحت برامج الأسهم التحفيزية والمكافآت المرتبطة بأداء الشركات جزءاً أساسياً من منظومة أجور كبار التنفيذيين بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.

وأظهرت قائمة أرقام للتنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة في سوق دبي المالية تم رصدها بناء على تقارير الحوكمة الصادرة عام 2025، أن محمد العبار،خلال 2025، يليه نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، بحصوله على رواتب ومكافآت بمقدار 18.36 مليون درهم، وجاء في المرتبة الثالثة أميت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية الذي تقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 14.28 مليون درهم عن 2025.

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