تراجع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا جديدا في ختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي حد فيه انخفاض فيمة الدولار من تراجع المعدن الأصفر ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، وبعض البيانات الاقتصادية الحيوية خلال الأسبوع الحالي.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 17ر107 نقطة في تعاملات الصباح قبل أن يتراجع بعد ذلك إلى 76ر106 نقطة بانخفاض نسبته 21ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب اليوم بمقدار 60ر4 دولار أي بنسبة 17ر0% إلى 40ر2651 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي،

في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 042ر2 دولار أي بنسبة 14ر0% إلى 697ر30 دولارا للأوقية.

وتراجع النحاس بمقدار 0025ر0 دولار أي بنسبة 06ر0% إلى 1465ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات نشرت اليوم تراجعا حادا لمؤشر بنك احتياط نيويورك الاتحادي لقطاع التصنيع الحالي بعد ارتفاعه بشدة خلال الشهر الماضي.

وقال بنك احتياط نيويورك الاتحادي إن مؤشر حالة الأعمال العام تراجع خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 2ر0 نقطة بعد ارتفاعه في نوفمبر الماضي إلى 2ر13 نقطة،

في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 12 نقطة فقط. ورغم التراجع مازالت قراءة المؤشر تشير إلى نمو النشاط.

وقال بنك نيويورك الاتحادي إن الشركات مازالت متفائلة بأن حالة الأعمال ستواصل التحسن خلال الشهور المقبلة، لكن مؤشر الثقة في مستقبل الأعمال تراجع من 2ر33 نقطة خلال نوفمبر إلى 6ر24 نقطة خلال ديسمبر.

وعلى صعيد السياسة النقدية ، من المتوقع على نطاق واسع إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس.

وستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول يوم الأربعاء بعد إعلان قرار الفائدة لرصد أي مؤشرات على اتجاهات الفائدة الأمريكية في المستقبل.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا المركزي سياسته النقدية، في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير. كما سيعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أسعار الفائدة الأساسية يوم الجمعة.