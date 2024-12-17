أسعار النفط مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار أسعار الفائدة الأمريكية غدا الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 70.65 دولار للبرميل في الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.90 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) إن الأسعار "تأثرت بجني الأرباح بعد قفزة الأسبوع الماضي بلغت ستة بالمئة ومجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال أمس".

انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع انتقال المستثمرين إلى وضع الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويعقد البنك اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

ويمكن أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.