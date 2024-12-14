شركة يابانية ناشئة ترجئ اطلاق صاروخ إلى مدار في الفضاء بسبب الرياح

أرجـأت شركة(سبيس ون) اليابانية الناشئة اليوم السبت إطلاق صاروخ من ميناء فضائي تجاري في مقاطعة واكاياما الغربية بسبب الرياح القوية.

وتهدف الشركة الناشئة إلى أن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرا صناعيا في مدار في الفضاء ، بعد محاولة فاشلة في مارس الماضي .

وقد يساعد إطلاق الصاروخ في تعزيز صناعة الفضاء في اليابان، التي تخلفت عن الاقتصادات الكبرى الأخرى في هذا المجال،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الشركة، التي أسستها في عام 2018 كيانات خاصة تسعى إلى تسويق خدمات التوصيل الفضائي من خلال خفض التكاليف وتقديم رحلات منتظمة بالصواريخ، إنها ستحاول إطلاق الصاروخ كايروس 2 الذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 18 مترًا ،صباح الأحد.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة سبيس وان في مؤتمر صحفي: "نعتذر لكل من كان يتطلع إلى الإطلاق. في المرة القادمة، سنكمل المهمة بنجاح".

كانت اليابان قد أطلقت الشهر الماضي ، قمرا اصطناعيا دفاعيا مخصصا لجمع المعلومات والعمليات العسكرية على متن صاروخها الرائد الجديد من طراز "إتش 3"، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.