زيادة القروض الصينية المقومة باليوان بواقع 17.1 تريليون يوان خلال 11شهراً

أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع القروض الصينية المُقوّمة باليوان بواقع 1ر17 تريليون يوان (حوالي 38ر2 تريليون دولار أمريكي) خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2024.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى ارتفاع مؤشر "إم 2" وهو مقياس واسع النطاق للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 1ر7%، على أساس سنوي إلى 96ر311 تريليون يوان بحلول نهاية نوفمبر الماضي.

وبلغ مؤشر "إم 1" الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 09ر65 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، في تراجع بواقع 7ر3% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر "إم 0" الذي يشير إلى حجم النقد المتداول، بنسبة 7ر12% عن العام السابق ليسجل إجمالي 42ر12 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، بحسب بيانات المركزي الصيني.

وبلغت قروض اليوان المستحقة 68ر254 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة 7ر7% على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات تسجيل التمويل الاجتماعي المستحق 6ر405 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، وبزيادة 8ر7% على أساس سنوي