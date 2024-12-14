أسعار الغاز في أوروبا تسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام

سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أكبر انخفاض أسبوعي لها هذا العام، حيث خفف الطقس المعتدل المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية بنسبة تصل إلى 2ر4% ، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، وانخفضت بنحو 14% حتى الآن هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المعتاد في شمال غرب أوروبا الأسبوع القادم وفي نهاية الشهر، في الوقت الذي يقوم فيه المتداولون بتصفية مراكزهم قبل موسم العطلات.

في الوقت ذاته، تستمر تدفقات الغاز الطبيعي المسال بقوة، ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات الأمريكية بشكل أكبر مع اقتراب بدء التصدير من محطة التصدير الثانية لشركة فينتشر جلوبال إل إن جي في ولاية لويزيانا.