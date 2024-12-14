جوجل تستأنف ضد قرار تغريمها في تركيا

قالت شركة جوجل إنها تعتزم الاستئناف ضد قرار لهيئة مكافحة الاحتكار التركية بتغريمها 2.61 مليار ليرة تركية (75 مليون دولار).

وقال متحدث باسم جوجل التابعة لشركة ألفابت لرويترز عبر البريد الإلكتروني "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".

وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار التركية في بيان إنها فرضت الغرامة على جوجل لاستغلالها موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات.