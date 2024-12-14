الأسهم الأمريكية تغلق دون تغير يذكر مع استمرار مكاسب ناسداك الأسبوعية

أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى لم يشهد تغيرا يذكر في جلسة هادئة اليوم الجمعة وتكبد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز خسائر أسبوعية في حين حقق المؤشر ناسداك مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتوقعت برودكوم تجاوز إيراداتها الفصلية توقعات وول ستريت وتحقيق نمو قوي في الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة المقبلة. ودفعت التوقعات المتفائلة أسهم الشركة إلى الارتفاع 24 بالمئة لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة.

وتباين أداء أسهم الرقائق الإلكترونية فارتفع سهم مارفيل تكنولوجي، منافسة برودكوم، بنسبة 10.8 بالمئة، في حين أغلق سهم إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على انخفاض 2.2 بالمئة.

لكن مؤشر أسهم أشباه الموصلات تقدم 3.2 بالمئة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 97 بالمئة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 86.06 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 43828.06 نقطة، وخسر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.16 نقطة إلى 6051.09 نقطة فيما زاد ناسداك المجمع 23.88 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 19926.72 نقطة.