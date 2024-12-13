محام عن إيلون ماسك: هيئة أمريكية تعيد فتح تحقيق بشأن نيورالينك

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك عبر منصة إكس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أعادت فتح تحقيق بشأن شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ والتي يملكها ماسك.

وأشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر والموجهة من أليكس سبيرو محامي ماسك إلى جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته إلى أن الهيئة أصدرت طلب تسوية مع إمهال ماسك 48 ساعة لقبول دفع مبلغ مالي أو مواجهة عدة تهم. ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك أمس الخميس المبلغ المطلوب.

ويخوض ماسك نزاعا مطولا مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أمريكيين العام الماضي الهيئة بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالا يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ، طورتها شركة نيورالينك، بأمان. وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية.

ولم ترد الهيئة ولا شركة نيورالينك حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.