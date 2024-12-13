الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بدعم من تقارير عن استئناف الصين أكبر مستهلك للذهب مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2688.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز الاثنين بالمئة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2711.30 دولاراً. وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ويتوقعون وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بواقع 96.4 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو عشر سنوات أمس الخميس.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولاراً.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولاراً. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.