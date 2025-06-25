5.4 تريليونات التحويلات المالية بالإمارات في الربع الأول

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي، 5.4 تريليونات درهم، خلال الربع الأول من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي، أن معدل التحويلات في الربع الأول من العام الجاري، كان أعلى بقرابة تريليون درهم، مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 22.2%.

ووفق بيانات التحويلات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة، بنسبة 60%، وبإجمالي 3.3 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي تجاوز 2.1 تريليون درهم، بنمو أيضاً فاق 23.5% عن مثيلتها في الربع الأول 2024.

الشيكات

وفي ما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تجاوزت 351.35 مليار درهم، لنحو 5.6 ملايين شيك، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده، نحو 116.712 مليار درهم، لنحو 1.83 مليون شيك.

السحوبات النقدية

وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 63.887 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية خلال الفترة ذاتها، نحو 47.124 مليار درهم.

الذهب

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3%، أي 4.44 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم، مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي.

الودائع

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب، لتتجاوز 1.147 تريليون درهم، نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم، نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب، كما في نهاية مارس، بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم، وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم.

وفي ما يخص الودائع لأجل، فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية، و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.