النفط يهبط نتيجة وفرة متوقعة في المعروض

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مواصلة خسائرها الأسبوعية مع توقع المحللين فائضا في المعروض العام المقبل بفعل ضعف الطلب على الرغم من قرار أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أي 1.4 بالمئة إلى 71.12 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أي 1.6 بالمئة إلى 67.20 دولار للبرميل. وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5 بالمئة وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة.

وانخفضت الأسعار أيضا نتيجة ارتفاع عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للنفط الخام في العالم. وأرجأت مجموعة أوبك+ أمس الخميس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومددت الفترة حتى يتم إلغاء كل التخفيضات لمدة عام إلى نهاية 2026.

وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في الصين وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة فضلا عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.

جرى تداول خام برنت في نطاق ضيق يتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل الشهر الماضي، وسط تقييم لمؤشرات ضعف الطلب في الصين والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.