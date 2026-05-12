خطوط مبادلة اليوان الصيني تسجل أعلى مستوى في عامين

بلغ استخدام البنوك المركزية العالمية لخطوط المبادلة التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول، ما يعكس تنامي الطلب الدولي على العُملة الصينية.

وبحلول نهاية مارس، كانت البنوك المركزية حول العالم، قد سحبت ما مجموعه 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) من خطوط مبادلة العملات الأجنبية التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، وفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأظهرت حسابات «بلومبرغ» أن الزيادة البالغة 17.4 مليار يوان، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ 2023.

تُعد خطوط المبادلة أداة رئيسة لتوفير اليوان للنظام المالي العالمي، إذ تسمح للمؤسسات المحلية بالحصول على السيولة عبر بنوكها المركزية لدعم التجارة والاستثمار.

ويبرز الارتفاع الأخير مساعي الصين لتعزيز تدويل اليوان، إلى جانب تزايد انفتاح الدول على تقليص الاعتماد على الدولار.

قال لين سونغ كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي بنك» (ING Bank NV)، إن «اليوان المحلي حقق أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، وكان من بين أفضل العملات أداءً عقب حرب إيران أيضاً، ما ساهم على الأرجح في جذب ثقة الدول الأجنبية واهتمامها».

وأضاف أن «التوسع في استخدام خطوط المبادلة يعكس تقدماً إيجابياً في جهود تدويل الرنمينبي، رغم أن هذا المسار لا يزال يُعتبر مشروعاً طويل الأمد قيد التنفيذ».

ارتفع اليوان بنحو 2.9 % أمام الدولار في السوق المحلية منذ بداية العام، رغم تصاعد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بفعل التوترات المرتبطة بحرب إيران، بالتزامن مع تنامي استخدام العملة الصينية في تسوية المعاملات الدولية.

رغم استمرار هيمنة الدولار على التداولات خلال مارس، تقدم اليوان مرتبة واحدة، ليصبح خامس أكثر العملات استخداماً في المدفوعات الدولية من حيث القيمة، بحصة بلغت 3.10 %، وفق بيانات خدمة «سويفت» (Swift)، المعروفة باسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».

في السياق ذاته، سجل نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود «سيبس» (CIPS)، رقماً قياسياً في قيمة المعاملات اليومية، بلغ 1.22 تريليون يوان، بحسب ما أوردته صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» مطلع أبريل.

أوضح ستيفن تشيو كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في آسيا لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إن الطلب على سيولة اليوان ازداد بشكل ملحوظ، وسط التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات حرب إيران، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار.

وأضاف أن «الطلب قد يأتي من البنوك المركزية للدول الحليفة للصين، التي تسعى للحصول على السيولة لمواجهة تداعيات صدمة أسعار النفط».

وحتى نهاية 2025، كانت الصين قد وقعت اتفاقات لخطوط مبادلة العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي 4.52 تريليونات يوان، وفق بيانات البنك المركزي الصيني.

في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب احتمالات توسيع الولايات المتحدة نطاق خطوط مبادلة العملات التابعة لها. وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إجراء بلاده مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق لمبادلة العملات، في مسعى للانضمام إلى الدول القليلة التي تحظى بإمكانية الوصول إلى خطوط السيولة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.