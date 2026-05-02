إنذار الـ 30 يوماً.. المادة 301 تهدد فيتنام بعقوبات تجارية أمريكية

حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي فيتنام بوصفها مصدر قلق رئيسي في تقرير جديد حول حقوق الملكية الفكرية، في خطوة يمكن أن تدفع إلى إجراء تحقيق تجاري جديد بشأن شريك تجاري بارز.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن فيتنام فشلت في معالجة قضايا مستمرة منذ فترة طويلة بشأن حماية الملكية الفكرية وتطبيقها.

كما ورد في الوثيقة أن دولاً أخرى، بما فيها الصين، لم تبذل جهوداً كافية لحماية الأسرار التجارية الأمريكية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويأتي التقرير السنوي، الذي صدر أول أمس الخميس، في أعقاب مراجعة لحماية الملكية الفكرية وتطبيقها في أكثر من 100 شريك تجاري للولايات المتحدة في مختلف دول العالم.

ويصنف التقرير فيتنام بأنها "دولة أجنبية لها أولوية"، وهي المرة الأولى منذ 13 عاماً التي يتم فيها وضع دولة في تلك الفئة.

وأضاف المكتب أن هذا التصنيف مخصص "للدول التي لديها أكثر القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية فظاعة، والتي لها أكبر الأثر في المنتجات الأمريكية ذات الصلة".

وسيقرر المكتب ما إذا كان سيبدأ تحقيقاً بموجب المادة رقم 301 لقانون التجارة لعام 1974 في غضون 30 يوماً من التقرير أم لا.