نيكاي يتراجع بتأثير صراع الشرق الأوسط وتباين النتائج

​انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم ‌الخميس ​إذ دفع الجمود في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والنتائج المتباينة للشركات إلى اتخاذ مواقف ⁠حذرة، مما طغى على النتائج المتميزة التي حققتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ‌بفضل الذكاء الاصطناعي.

وتراجع المؤشر نيكي 225 بواقع ‌0.8 بالمئة إلى 59427.56 نقطة قبل ‌استراحة منتصف النهار. ‌

وهبط المؤشر توبكس ‌الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 3719.52 ​نقطة.

وانخفضت معظم ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ⁠في بورصة طوكيو رغم تجاوز شركة ألفابت توقعات ​وول ⁠ستريت ⁠بشأن الإيرادات الفصلية بعد أن قاد الإنفاق على الذكاء ⁠الاصطناعي لأفضل نمو فصلي مسجل حتى الآن لوحدة الخدمات السحابية التابعة لها.

وانخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة ‌لمعدات اختبار الرقائق 3.1 بالمئة وتداول سهم ​شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق على تراجع بواحد في المئة تقريبا.