تعافي الذهب وتراجع الدولار وصعود النفط

تعافت أسعار ​الذهب اليوم الخميس بعد أن ‌سجلت ​في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر. وجاء التعافي مدعوماً بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى ⁠المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‌0.6 بالمئة إلى الأونصة 4566.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش ‌بعد أن انخفض إلى أدنى ‌مستوى له منذ 31 مارس ‌آذار في ‌الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو ‌حزيران ​0.4 بالمئة إلى العقود الآجلة 4578.50 دولار. وتراجع ⁠الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وتداول ​خام ⁠برنت ⁠فوق 119 دولارا للبرميل، إذ زاد الجمود في المفاوضات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران من قلق المستثمرين بشأن استمرار الحرب

وارتفعت العقود ​الآجلة ‌لخام ​برنت ترتفع ⁠بأكثر ‌من ‌3 ‌دولارات ‌إلى ‌121.64 ​دولار ‌للبرميل ​إثر ⁠تقرير ​عن ⁠احتمال ⁠قيام ⁠أمريكا ‌بعمل عسكري ​جديد ​في ‌إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى ​72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى ​1470.40 دولار.