إيرباص تسجل تراجعاً حاداً في أرباح الربع الأول بنسبة 52% إلى 300 مليون يورو

أعلنت شركة إيرباص ​الأوروبية الثلاثاء عن انخفاض ‌حاد ​في أرباحها الأساسية للربع الأول، إذ جاءت النتائج أقل بكثير من توقعات السوق، وذلك في ظل انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها أكبر ⁠شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتأثرها بضعف الدولار. وانخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة 52 بالمئة إلى 300 ‌مليون يورو (351 مليون دولار)، في حين تراجعت الإيرادات سبعة بالمئة ‌إلى 12.65 مليار يورو في الأشهر الثلاثة ‌المنتهية في 31 مارس ‌آذار.

وأظهرت بيانات جمعتها ‌الشركة أن المحللين توقعوا أرباحاً تشغيلية معدلة 348 ​مليون يورو ‌في ​المتوسط على إيرادات تبلغ ⁠12.39 مليار يورو.

وتسابق إيرباص الزمن لتسليم 870 طائرة في 2026 بعد ​أن ⁠سجلت انخفاضاً بنسبة ⁠16% على أساس سنوي في تسليمات الطائرات خلال الربع الأول.

ولم ⁠تغير المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها، مؤكدة هدفها المتمثل في إنتاج ما بين 70 و75 طائرة من عائلة إيه 320 شهرياً بحلول نهاية ‌2027، وهو هدف خفضته في فبراير شباط ​من طموحها السابق في الوصول إلى 75 طائرة شهرياً بحلول بداية ذلك العام.