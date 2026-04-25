الصين تحذر من الانكماش التنافسي وتعزز ضبط المخاطر المالية

أكد البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم النقد الأجنبي مجدداً على ضرورة الحد من المنافسة المفرطة، أو ما يعرف بـ«الانكماش التنافسي»، داخل القطاع المالي في البلاد، باعتبارها مسألة تتعلق بالحوكمة والانضباط المؤسسي.

سلط محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ الضوء على دور الرقابة الداخلية والامتثال، ومعايير الأداء في معالجة المنافسة المفرطة أو المشوهة، وذلك وفق بيان صدر عن البنك المركزي يوم السبت عقب اجتماع داخلي.

كما شدد الاجتماع على تركيز الجهات التنظيمية على المخاطر المرتبطة بآليات تمويل الحكومة المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة.

وذكر البنك المركزي ضرورة أن تعمل السلطات على «الدفع بشكل نشط وحذر نحو معالجة مخاطر ديون آليات تمويل الحكومة المحلية، إلى جانب المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات صارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في القطاعات المعنية».