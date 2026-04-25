ماسك يتخلى عن اتهامات الاحتيال ضد «أوبن إيه آي» وألتمان قبل المحاكمة

تراجع إيلون ماسك عن دعاوى الاحتيال، التي كان قد رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) ومؤسسيها المشاركين سام ألتمان وغريغ بروكمان، في خطوة أدت إلى تضييق نطاق المواجهة القضائية مع منافسيه عشية المحاكمة.

وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز، يوم الجمعة، على طلب إيلون ماسك «تقليص» نطاق الدعوى القضائية، ليقتصر مسار القضية على ادعاءين فقط من بين 26 ادعاء تضمنتها شكواه المقدمة في نوفمبر 2024.

من المقرر اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند بولاية كاليفورنيا، ويزعم ماسك أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة انحرفت عن هدفها الأصلي منظمة غير ربحية تسعى لخدمة البشرية، بعد حصولها على تمويلات بمليارات الدولارات من «مايكروسوفت»، إلى جانب توجهها لإعادة الهيكلة شركة هادفة للربح.

ويطالب ماسك بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار، على أن توجه إلى الذراع الخيرية التابعة لـ«أوبن إيه آي» في حال فوز الدعوى، كما يسعى إلى استصدار حكم قضائي يعيد الشركة إلى وضعها كياناً بحثياً غير ربحي، مع طلب إقالة كل من ألتمان وبروكمان من مناصبهما داخل الشركة، حيث يشغل الأول منصب الرئيس التنفيذي، بينما يتولى الثاني رئاسة الشركة.

أبلغت «أوبن إيه آي» القاضية قبل أسبوعين أن سبل الانتصاف، التي طرحها إيلون ماسك جاءت بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، واتهمت أغنى رجل في العالم بتنفيذ «مراوغة قانونية» مع اقتراب موعد المحاكمة.

وفي المقابل نفت «أوبن إيه آي» وكل من ألتمان وبروكمان، إلى جانب «مايكروسوفت»، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن مزاعم ماسك لا أساس لها من الصحة.

من المقرر أن تجرى المحاكمة على مرحلتين؛ حيث تستمع هيئة المحلفين في المرحلة الأولى إلى المرافعات والشهادات المرتبطة بادعاءات ماسك، التي باتت تتركز على شقين رئيسيين: الإثراء غير المشروع وانتهاك الثقة الخيرية.

وستصدر هيئة المحلفين «حكماً استشارياً» غير ملزم للقاضية غونزاليس روجرز، التي ستتولى الفصل النهائي في ما إذا كان ماسك قد أثبت ادعاءاته.

أما في المرحلة الثانية فستستمع القاضية إلى المرافعات بشأن سبل الانتصاف التي يسعى إليها ماسك، قبل إصدار حكمها النهائي.

صراع بين الشركات

شارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» مع ألتمان وآخرين عام 2015، إلا أن العلاقة بين الشريكين السابقين تحولت إلى خلاف حاد خلال السنوات الأخيرة. وغادر ماسك مجلس إدارة الشركة عام 2018، قبل أن يشارك في عام 2023 في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» (xAI)، التي أصبحت إحدى أبرز منافسي «أوبن إيه آي».

في فبراير الماضي رفضت «أوبن إيه آي» عرض ماسك غير المرغوب فيه للاستحواذ على أصول الكيان غير الربحي، الذي يسيطر على الشركة مقابل 97.4 مليار دولار. وبعد ذلك بأشهر مضت الشركة قدماً في خطة إعادة هيكلتها شركة هادفة للربح، ما أتاح لها جمع المزيد من رأس المال وربما طرح أسهمها للاكتتاب العام.

القضية تعرف باسم ماسك ضد ألتمان، وتحمل الرقم 4:24-cv-04722، والمنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا في أوكلاند.