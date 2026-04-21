مطار فرانكفورت يتوقع نحو 66 مليون مسافر هذا العام

تتمسك شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا بتوقعاتها لأعداد المسافرين في المطار، خلال العام الجاري رغم حرب إيران.

وقال رئيس الشركة، شتيفان شولته، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية: «ما زلنا نتوقع تحقيق هدفنا السنوي عند 65 إلى 66 مليون مسافر، بزيادة تقارب 4 % مقارنة بعام 2025».

ومن المقرر أن يدشن المطار، غداً الأربعاء، مبنى ركاب جديداً بشكل رسمي.

وأوضح شولته أن حركة السفر إلى الشرق الأوسط تراجعت، لكنها تمثل أقل من 5 % من إجمالي الحركة، مضيفاً أن 75 % من هؤلاء المسافرين كانوا مسافرين عابرين يواصلون رحلاتهم عبر منطقة الخليج، وهو ما يصب حالياً في مصلحة فرانكفورت، وقال: «الكثيرون يسافرون الآن عبر مسارات أخرى، وقد ارتفعت أعداد المسافرين على الرحلات المباشرة من فرانكفورت إلى أفريقيا وشرق آسيا في مارس بأكثر من 20%».

وأشار شولته إلى أن المبنى الجديد رقم 3 يأتي في توقيت مناسب، إذ من المتوقع أن يصل حجم حركة الركاب خلال العام الجاري إلى نحو 95 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وقال: «حتى قبل كورونا كانت صالاتنا مزدحمة للغاية»، مضيفاً أن السعة الإضافية، التي يوفرها المبنى الجديد، والبالغة 19 مليون مسافر، ستتيح إغلاق المبنى رقم 2 لإجراء عملية تجديد شاملة، مع توفير طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 10 ملايين مسافر، كما ستسهم الإجراءات التشغيلية الجديدة في تخفيف الضغط على ساحة المطار وتحسين مستوى الالتزام بالمواعيد، على حد قوله.