إندونيسيا تراهن على الذكاء الاصطناعي لرفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.67%

قالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية ميوتيا حفيظ إن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة تصل إلى 67ر3% بالمئة.

وقالت في منتدى "قوة الذكاء الاصطناعي"، نقلا عن بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، إن "القدرة التنافسية اليوم لم تعد تحددها الموارد، ولكن من خلال القدرة على التكيف مع التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي".

وذكرت أن إندونيسيا يمكنها تعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم النمو الاقتصادي الرقمي.

وأوضحت "لقد تغيرت القيمة الآن، لم يعد الأمر يتعلق بالموارد، بل يتعلق بقدرتنا على تحويل البيانات إلى حلول".

وتظهر بيانات البنك الدولي أن إندونيسيا تحتل المرتبة 41 من بين 198 دولة وهي مدرجة في الفئة (أ) في التحول الرقمي العام، مما يعكس القدرة القوية في تطوير الخدمات الرقمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" القول إن "إندونيسيا تواصل تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رقمية كبرى في جنوب شرق أسيا".