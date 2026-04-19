وول ستريت جورنال: منظمة ترامب تشارك في بناء ناطحة سحاب جديدة بجورجيا





ذكرت صحيفة ​وول ستريت جورنال السبت ‌أن ​منظمة ترامب وشركاءها يعتزمون بناء ناطحة سحاب جديدة في تفليس بجورجيا.

وذكر التقرير، نقلا عن ممثل لشركاء ⁠منظمة ترامب في المشروع، أن المبنى المكون من 70 طابقا، والذي سيحمل اسم (برج ‌ترامب تفليس)، سيكون مشروعا متعدد الاستخدامات وسيصبح أطول مبنى في ‌عاصمة جورجيا.

ولم يتسن لرويترز ‌التحقق من هذا التقرير، ‌ولم ترد ‌منظمة ترامب على طلب للتعليق.

ووقعت المنظمة في ​فبراير شباط ‌اتفاقا ​مماثلا لبناء أول ⁠برج لها في أستراليا، في مشروع بقيمة 1.5 مليار ​دولار ⁠أسترالي (1.07 ⁠مليار دولار).

وذكر التقرير أن برج تفليس سيضم مساكن فاخرة ⁠ومتاجر ومرافق على غرار الفنادق.

وقالت الصحيفة إن شركة الهندسة المعمارية جينسلر تتولى تصميم المشروع بدعم من اتحاد شركات يضم ‌شركة العقارات الجورجية أرشي جروب وبيوجرابي ليفنج ​التي تعد جزءا من تكتل جورجي.