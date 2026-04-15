100مليار دولار من البنك الدولي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط





قال ​أجاي بانجا رئيس البنك الدولي ‌اليوم ​الثلاثاء إن البنك قادر على جمع ما يتراوح من 80 مليار إلى 100 مليار دولار لتمويل ⁠الدول المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط خلال 15 شهرا تقريبا.

وأوضح ‌بانجا أن التمويل يشمل ما يتراوح من 20 مليار ‌إلى 25 مليار دولار يمكن ‌للدول الاستفادة منها عبر ‌نافذة الاستجابة للأزمات، ‌والتي تتيح لها الحصول على ما ​يصل إلى ‌عشرة ​بالمئة من التمويل المعتمد ⁠ضمن البرامج القائمة، بينما يمكن توفير 30 مليار إلى ​40 ⁠مليار ⁠دولار أمريكي أخرى من خلال إعادة توجيه برامج ⁠قائمة.

وأضاف بانجا خلال فعالية أنه في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فسيتعين على البنك اللجوء إلى ميزانيته العمومية ‌وموارده المتاحة لإيجاد تمويل إضافي للوصول إلى ​المبلغ المطلوب الذي يتراوح من 80 مليار إلى 100 مليار دولار.