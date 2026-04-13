الدولار يرتفع مع تعثر محادثات السلام وبدء حصار أمريكي للموانئ الإيرانية





ارتفع الدولار إلى أعلى ​مستوى له خلال أسبوع في ‌ظل ​ارتفاع واسع النطاق مقابل معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأمريكية ⁠للسيطرة على حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست ‌عملات، 0.5 بالمئة إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل نيسان. وانخفض اليورو ‌0.5 بالمئة إلى 1.1667 دولار، بينما ‌تراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.3383 دولار، في ‌حين انخفض الدولار الأسترالي 0.8 ‌بالمئة إلى 0.7014 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.5798 ​دولار.

وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأحد إن ⁠البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران ​في ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين. ⁠

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات ‌المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.