ترامب: أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات الكونغرس





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن أسعار النفط والبنزين قد ​تظل مرتفعة حتى فترة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، وذلك في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية ‌المحتملة لقراره شن هجوم على ​إيران قبل ستة أسابيع.

وقال ترامب الذي يقضي حاليا عطلة نهاية الأسبوع في ميامي لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستنخفض بحلول الخريف "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".

وتشير بيانات ''جاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأمريكية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية أبريل. وجاءت تصريحات ترامب اليوم بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة ⁠مؤقتة، على الرغم مما قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.

وفي وقت سابق ، قال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وستعترض أي سفينة تدفع رسوم عبور لإيران، وذلك بعدما لم تفلح المحادثات المطولة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان في ‌التوصل إلى اتفاق سلام.

وكتب عبر حسابه على تروث سوشال "لن يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوما غير قانونية". وبعد ساعات من منشور ترامب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيقتصر على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية أنها لن ‌تتعرض للسفن التي تدخل وتخرج من موانئ غير إيرانية.

ومن المرجح أن يزيد أي حصار أمريكي ‌من حالة الضبابية التي تكتنف آفاق التوصل إلى حل نهائي للصراع الذي يشهد حاليا وقفا هشا لإطلاق النار لمدة ‌أسبوعين. وتأتي الخطوة الجديدة ردا على إغلاق إيران لممرات ‌ملاحية حيوية في المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو خمسين بالمئة.