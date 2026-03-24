الدولار يتعافى من خسائره مع تقييم الأسواق لقرار تأجيل شن ضربات على إيران





تعافى الدولار اليوم الثلاثاء من خسائر ​كبيرة مني بها أمام عملات رئيسية في ‌بداية أسبوع التداول، ​بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، وهي خطوة هدأت من مخاوف اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة ⁠للغاية" بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". ونفت إيران انخراطها في أي مفاوضات مباشرة.

وأثارت هذه التعليقات المتناقضة توترا في الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة عقب منشور ‌ترامب الذي أعلن فيه تأجيل القصف لمدة خمسة أيام.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان أن الحرب تتسبب ‌في وقف شبه كامل لحركة مرور نحو خُمس ‌الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق ‌هرمز.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5 ‌بالمئة إلى 1.33925 دولار بعد أن صعد بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين، في ​حين انخفض اليورو ‌0.2 بالمئة إلى 1.1593 ​دولار بعد ارتفاعه 0.4 ⁠بالمئة في جلسة التداول السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.2 بالمئة ​تقريبا إلى ⁠99.35 بعد ⁠أن انخفض أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.

وقال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني "الأنباء الواردة ⁠خلال الليل تمنح التقلبات بعض الهدوء على الأقل، لكن من الصعب اعتبار أن ذلك سيُطلق موجة إقبال على المخاطرة."

وأضاف أن سجل ترامب في مجال السياسات لا يزال يُبقي الأسواق في حالة حذر، إذ لا يزال ‌المتعاملون متشككين فيما إذا كان هذا يمثل بداية مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع ​عن تهديدات كانت تؤجج التقلبات.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى 0.6993 دولار أمريكي، متراجعا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

كما هبط الدولار النيوزيلندي ​0.23 بالمئة إلى 0.5845 ‌دولار أمريكي.