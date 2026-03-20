النفط يتراجع مع سعي أمريكا وحلفائها لزيادة الإمدادات





تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ​بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان ‌توحيد الجهود ​لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.

وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ⁠يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي ‌الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت ‌جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.3 بالمئة ‌إلى 94.90 دولار.

ويتجه خام برنت ‌القياسي للارتفاع بأكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن قصفت ​إيران منشآت للنفط ‌والغاز في ​دول الخليج مما أدى إلى تعطل ⁠في الإنتاج.

إلا أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب أربعة في المئة ​ليسجل ⁠أول انخفاض ⁠أسبوعي في خمسة أسابيع. ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام برنت خلال 11 عاما.

وفي ⁠بيان مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز ‌الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة.

وذكر للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الخميس "قلت له: لا ​تفعل ذلك، ولن يفعل ‌ذلك".