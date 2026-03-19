الين تحت ضغط وسط ترقب لقرار بنك اليابان بعد الإبقاء على الفائدة في أمريكا





حوم الين حول أدنى مستوى له في عامين مع بدء التداول ​في الأسواق الآسيوية اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت ‌الذي تراقب ​فيه الأسواق كيف سيوازن بنك اليابان المركزي بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو في ظل حرب إيران.

وارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 159.78 متراجعا قليلا عن أدنى مستوياته في عامين. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات جاهزة لمواجهة تقلبات سوق العملات وإن التحركات في الآونة الأخيرة كانت مدفوعة جزئيا بالمضاربين.

يأتي قرار بنك اليابان ⁠المقرر في وقت لاحق من اليوم في منتصف أسبوع حاسم من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، إذ يبحث المتعاملون عن مؤشرات حول كيفية تعامل صانعي السياسات مع صدمة أسعار الطاقة.

وأبقت لجنة الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء ‌وتوقعت ارتفاع التضخم واستقرار معدلات البطالة وتخفيضا واحدا في تكاليف الاقتراض هذا العام، وهو مسار قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه يتأثر بدرجة عالية بشكل ‌غير عادي من عدم اليقين في الوقت الذي يقيم فيه صانعو ‌السياسات تأثير الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة ‌الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ‌بنسبة 0.1 بالمئة إلى 100.11 ليظل قريبا من أعلى مستوياته خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتحول اهتمام السوق في آسيا إلى ​بنك اليابان المركزي، الذي ‌من المتوقع أن يبقي أسعار ​الفائدة ثابتة عندما يجتمع في وقت ⁠لاحق من اليوم الخميس. ومن المتوقع أن ينتظر البنك للحصول على المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اتجاهات النمو والتضخم في الاقتصاد المعتمد على ​الواردات.

وارتفع اليورو ⁠0.1 بالمئة إلى 1.1469 ⁠دولار في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3273 دولار. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعان ⁠للإعلان عن قرارات السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7040 دولار بعد أن أظهرت بيانات شهر فبراير ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى قليلا من تقديرات السوق. وحذر بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الخميس من أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطرا جوهريا على الاقتصاد ‌المحلي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5816 دولار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق ​ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، لكنها كانت أضعف من توقعات المحللين وتوقعات البنك المركزي.

وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 6.8965 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي.

واستقرت عملة بتكوين عند 71242.37 دولار، بينما ​ارتفع سعر عملة إيثر 0.6 بالمئة ‌إلى 2200.44 دولار.