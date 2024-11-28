دبي تتألق بالفعاليات المُبهرة والتخفيضات حتى 90% احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53

بدأت اليوم الاحتفالات والفعاليات الغنية والمتنوعة في دبي للاحتفال بعيد الاتحاد ببرنامج يستمر حتى الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل في جميع أنحاء «دار الحي»، لتقام العروض الفنية وتجارب التسوق المتعددة والثرية، وتتألق العديد من الوجهات ومراكز التسوق بالعروض والفرق التراثية لنشر روح الاتحاد وتعزيز الهوية.

ويقول محمد فراس عريقات، نائب الرئيس، إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة: «برنامج فعاليات غني ومتنوع يواكب الاحتفالات بعيد الاتحاد، يمتد حتى 3 ديسمبر، مقدمًا العديد من المفاجآت التي تجمع بين الفعاليات الترفيهية، والعروض التراثية، وتجارب التسوق الفريدة، حيث ستتألق العديد من الوجهات وكذلك مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة مع عروض فنية تقدمها فرق تراثية تسعى إلى نشر روح الاتحاد وتعزيز الهوية الوطنية».

وأكد عريقات أن تجربة التسوق إحدى المرتكزات، مشيراَ إلى أنه يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات كبرى تمتد من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك على مجموعة واسعة من المنتجات مثل العطور، والمجوهرات، والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية وغيرها، مما يجعلها فرصة مثالية للتسوق خلال هذه الاحتفالات.

وحول الفعاليات والأنشطة المناسبة للعائلات، قال عريقات: «على سبيل المثال، يحتفل سيتي سنتر مردف بعيد الاتحاد من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، ليقدم خلالها فعاليات مجتمعية مميزة، تشمل ورش العمل، والمعارض، والدورات التدريبية التي يقدمها عدد من المشاهير، وليالي الألعاب، والعديد من الأنشطة الممتعة، أما ابن بطوطة مول، فإنه يتعاون مع "بدو المستقبل"، لاستضافة معرض "إعادة تصوير دولة الإمارات" من 1 حتى 3 ديسمبر، والذي يقدم أعمالاً فنية مبتكرة وتجارب تفاعلية مثل فن نقش الحناء، وتزيين البرقع، والموسيقى الحية».

واستعرض نائب الرئيس، إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة، فعاليات الاحتفالية، قائلاً: «تجمع فعالية عيد الاتحاد الـ53 في سيتي ووك، والتي تُقام بالتعاون مع شرطة دبي يوم 2 ديسمبر من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءً، 700 مشارك، يضمون مجموعة من حاملي الأعلام، ومحترفي العروض الفنية والتفاعلية، إلى جانب الفرق التراثية التي تضفي أجواء احتفالية فريدة. أما دبي فستيفال سيتي مول، فيستضيف حفلاً موسيقياً مميزاً يوم 2 ديسمبر تحييه النجمة أريام، والنجم فيصل الجاسم، إلى جانب عروض ترفيهية متجولة، وديكورات احتفالية مبهجة، ويختتم اليوم بعروض الألعاب النارية التي تضيء سماء دبي.

وحول أبرز المفاجآت في الاحتفالية قال عريقات: «من بين المفاجآت المحببة للأطفال، ستظهر الشخصيتان الشهيرتان مدهش ودانة في عدد من مراكز التسوق المختلفة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، حيث سيضفيان أجواء من المرح والسعادة، احتفالاً بمرور 53 عامًا على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال احتفالية عيد الاتحاد الـ53 تشهد دبي 3 أيام من التخفيضات الكبرى والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تقدم فرصة استثنائية للمتسوقين للاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات لـ 500 علامة تجارية رائدة، وأكثر من 3000 متجر مشارك.

4 أيام من التخفيضات

وتمتد فترة التخفيضات لتصبح أربعة أيام بدلاً من ثلاثة، حيث تبدأ من 29 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر، لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة واحتفالات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وتشمل التخفيضات مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالصحة، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وحتى مستلزمات المطبخ.

أما عن العلامات التجارية المشاركة، فهي تشمل مجموعة واسعة من الأسماء الشهيرة بما فيها: كيكو ميلانو، وذا بودي شوب، وسيفورا، ومايكل كورس، وريفر آيلاند، وباندورا، وريفولي آي زون، وتشارلز آند كيث، وهوم سنتر، وبوتري بارن، وماماز آند باباز، وفيرجن ميجاستور، وإي سيتي، وغيرها الكثير.