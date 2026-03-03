مطارات دبي: الأولوية للرحلات المغادرة

أصدرت مطارات دبي توضيحات مهمة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» تزامناً مع استئناف عمليات تشغيل محدودة للرحلات في مطار دبي وآل مكتوم الدولي، رداً على أكثر الأسئلة شيوعاً التي ترد من المسافرين، مؤكدة ضرورة متابعة آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار.

وشددت مطارات دبي على أنه لا ينبغي للمسافرين التوجه إلى المطار في حال عدم تأكيد شركة الطيران تشغيل رحلتهم، حيث سيتم منعهم من الدخول دون وجود تأكيد رسمي.

وأوضحت مطارات دبي أن الأولوية الحالية تُمنح للرحلات المغادرة، على أن تزداد الحركة الجوية تدريجياً وفق الطاقة الاستيعابية وتوفر المجال الجوي.

وقالت إن استقرار العمليات بشكل كامل سيتم تدريجياً، بالتنسيق المستمر مع شركات الطيران والجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوضع يخضع للتقييم والمراقبة بشكل متواصل، مع نشر أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

كما نبهت إلى أن جداول الرحلات قد تستمر في التغيير حتى بعد استئناف التشغيل، نتيجة إعادة تموضع الطائرات وإعادة موازنة شبكات الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق المستمر من مواقع وتطبيقات شركات الطيران، حتى وإن كانت الرحلة مؤكدة مسبقاً.

وبشأن اختلاف وضع الرحلات، أكدت أن قرار تشغيل أو إلغاء الرحلات يعود لكل شركة طيران، بناءً على عوامل تشمل تموضع الطائرات، وتوفر أطقم الطيران، وسعة المجال الجوي.

واختتمت مطارات دبي بالتنبيه إلى أن البيئة الجوية لا تزال متغيرة، ولا يُستبعد إجراء تعديلات إضافية أو تعليق بعض الرحلات مجدداً، داعية جميع المسافرين إلى متابعة تواصل شركات الطيران بشكل لحظي قبل التوجه إلى المطار.