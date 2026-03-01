دراسة تكشف عن تزايد الهجمات الإلكترونية على الشركات الألمانية

كشفت دراسة حديثة أن القراصنة ألحقوا أضراراً بالعديد من الشركات في ألمانيا خلال عام 2025، بحسب مسح أجراه مركز لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم. وأظهرت الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات كان الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية، حيث أفادت واحدة من كل سبع شركات في هذا القطاع بتعرضها للهجوم.

وفي القطاع الصناعي، تأثرت شركة من بين كل ثماني شركات، مع ارتفاع النسبة بين الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 100 موظف، حيث بلغ التأثير في قطاع تكنولوجيا المعلومات حوالي 20% وفي القطاع الصناعي 17%.

وفي تعليق على الدراسة، قال دانيال إردزيك، المشرف على الدراسة، إن حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات أصبحت أمراً حيوياً لاستمرارية العمل في معظم الشركات، مشيراً إلى الهجوم الأخير الذي تعرضت له شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» في فبراير، والذي أثر بشكل كبير على أنظمة الحجز والمعلومات التابعة للشركة.

ووفقاً للنتائج، كانت الأضرار الأكثر شيوعاً هي توقف العمليات، حيث تم الإبلاغ عن ذلك في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9% وفي القطاع الصناعي بنسبة 7%، كما تم تسجيل خسائر مالية، ومطالبات بفدية، وتسرب بيانات حساسة، ولكن بنطاق أقل.

وشمل المسح الذي أُجري في ديسمبر 2025 ويناير 2026 نحو 1100 شركة.