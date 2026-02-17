Al Bayan
اقتصاد

«باركن» تحدد أوقات الذروة ورسوم المواقف في رمضان

سعيد الوشاحي


أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق واعتماد جدول جديد لرسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان المبارك 2026، موضحة أن رسوم المواقف تطبق من الاثنين إلى السبت من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ومن 8:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، فيما تكون المواقف مجانية بالكامل أيام الأحد والعطلات الرسمية، إضافة إلى ساعتين مجانيتين يومياً من 6:00 مساءً حتى 8:00 مساءً في جميع المناطق التي تطبق عليها.

وأوضحت الشركة أن رسوم مواقف المساجد M و MP مجانيه على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك، فيما ستعمل مواقف المركبات متعددة الطوابق على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع.

وبينت الشركة أن ساعات الذروة من 8 صباحا وحتى 10 صباحا ومن 1 ظهرا حنى 6 مساء في جميع المناطق وتعتبر بقية ساعات الدفع باستثناء الساعات المجانية خارج اوقات الذروة.