26.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، 26.6 مليار درهم، نتجت عن 5806 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4665 مبايعة بقيمة 19.1 مليار درهم، و992 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم، كما سُجل 149 معاملة هبة بقيمة 3.4 مليارات درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 435 مبايعة لأراضٍ، و3748 مبايعة لوحدات سكنية، و482 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 200 رهن لأراضٍ، و744 رهناً لوحدات سكنية، و117 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 12 مليار درهم، نتجت عن 1724 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.1 مليارات درهم، نتجت عن 2941 صفقة.

وحلت منطقة اليلايس 1 في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات، بـ 3.3 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة ورسان الرابعة، بـ 1.8 مليار درهم، وثالثاً منطقة سيح شعيب 1، بـ 1.2 مليار درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري، بـ 554 مليون درهم، وخامساً منطقة الوصل، بـ 534 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 1.4 مليار درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة سيح شعيب 1، بقيمة 1.2 مليار درهم، وكذلك شهر فندق فيرمونت النخلة 3 صفقات قياسية، اثنتان منها هبة بقيمة 2.3 مليار درهم، والثالثة رهن بقيمة 884 مليون درهم.