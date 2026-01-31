تعثر خطة إنفيديا لاستثمار 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي

ذكرت وول ستريت جورنال ⁠نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة إنفيديا لاستثمار ما يصل إلى ‌100 مليار دولار في أوبن إيه.آي لمساعدتها على تدريب وتشغيل أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي تعثرت بعد أن أبدى البعض في شركة الرقائق العملاقة شكوكا بشأن الصفقة.

وأعلنت إنفيديا عن خطط الاستثمار في سبتمبر أيلول، في صفقة كانت ستمنح أوبن إيه.آي، ⁠المطورة لشات جي.بي.تي، الأموال اللازمة لشراء رقائق متطورة تعد أساسية للحفاظ على هيمنتها في سوق شديدة التنافسية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أمس الجمعة أن الشركتين تعيدان النظر في مستقبل شراكتهما ⁠وأن آخر المناقشات تضمنت استثمارا في رأس المال بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في إطار جولة التمويل الحالية التي تجريها أوبن إيه.آي.

وأشار التقرير إلى أن جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ​أكد في نقاشات خاصة مع شركاء في القطاع خلال ​الأشهر القليلة الماضية أن الاتفاقية ​الأصلية البالغة 100 مليار دولار غير ملزمة ولم يتم إبرامها بشكل نهائي.

وأضافت صحيفة وول ستريت ‌جورنال أن هوانج ‌انتقد أيضا ما ⁠وصفه بنقص الانضباط في نهج أعمال أوبن إيه.آي وعبر عن قلقه إزاء المنافسة التي تواجهها من شركات مثل جوجل، التابعة لألفابت، وأنثروبيك.

وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان أرسل بالبريد ​الإلكتروني إلى رويترز "كنا ​الشريك المفضل لأوبن إيه.آي على مدار السنوات العشر الماضية. ونتطلع إلى مواصلة العمل معا".

ولم ترد أوبن إيه.آي بعد على ‍طلب رويترز للتعليق.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى والمستثمرون، مثل مجموعة سوفت بنك، لعقد شراكات مع أوبن إيه.آي، التي تستثمر بكثافة في مراكز البيانات، مراهنين على أن توثيق العلاقات مع الشركة الناشئة سيمنحهم ميزة تنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز يوم الخميس ‍أن شركة أمازون تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في أوبن إيه.آي، وقد يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار.

وقالت رويترز في وقت سابق إن أوبن إيه.آي تسعى لجمع تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، ما يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 830 مليار دولار.