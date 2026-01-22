الأسهم الأوروبية تنتعش مع تراجع ترامب عن تهديدات الرسوم الجمركية

⁠انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تراجع ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية تتعلق بجرينلاند واستبعاده استخدام القوة للسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

وارتفع ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، مستعيداً بعض الاتزان، بعد ⁠أن أدى تجدد المخاوف من الحرب التجارية إلى خفض المؤشر القياسي 1.9% هذا الأسبوع حتى ​الأربعاء.

وقال ترامب إنه ​سحب تهديد الرسوم ​الجمركية بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف ‌شمال الأطلسي ‌مارك ⁠روته، حيث تم التوصل إلى إطار اتفاق بشأن مستقبل جرينلاند.

ورغم قلة التفاصيل، كانت تصريحات ترامب كافية ​لرفع ​الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن حرب تجارية محتملة.

ويحلل المستثمرون أيضاً مجموعة من التحديثات المالية من الشركات، بحثاً عن أدلة على توقعات الأرباح واتجاهات الطلب.

وارتفعت أسهم شركة فولكسفاجن، أكبر ‍شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 4.3% بعد أن أعلنت الشركة عن صافي تدفقات نقدية أفضل من المتوقع لعام 2025.