الدولار يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

ارتفع الدولار وانخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار مشاركة واشنطن وبكين في محادثات تجارية جعلت المستثمرين في حالة من التوتر والتردد في اتخاذ رهانات كبيرة.

ويسعى مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى نزع فتيل النزاع الذي اتسع نطاقه من الرسوم الجمركية إلى فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة. وتتواصل المحادثات التجارية لليوم الثاني في لندن.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً الأسبوع الماضي وفي وقت حاسم بالنسبة لاقتصادي البلدين اللذين تظهر عليهما علامات الإجهاد من سلسلة الأوامر التي يعلنها ترامب بفرض رسوم جمركية منذ يناير.

وتراجع اليورو 0.17% إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 99.189، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي لامسها الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر 8.7% هذا العام مع تخوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية والتوتر التجاري على الاقتصاد الأمريكي والنمو، مما دفعهم إلى الفرار من الأصول الأمريكية والبحث عن بدائل.

وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو «تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية من المسؤولين الأمريكيين قد توفر ارتياحاً على المدى القصير فحسب، فمن المستبعد أن تقتنع الأسواق بهذا التفاؤل دون إحراز تقدم هيكلي حقيقي».

وتحاول واشنطن وبكين إحياء الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في جنيف والتي أدت إلى خفض التوتر التجاري وتهدئة الأسواق لفترة وجيزة.

واستقر الدولار الأسترالي الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة عند 0.652 دولار، بينما كان الدولار النيوزيلندي أقل قليلاً عند 0.60425 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وهبط الين في أحدث تعاملات 0.2 % إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه ارتفع بأكثر من ثمانية بالمئة مقابل الدولار هذا العام بسبب فورة في الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات السوق التي تسببت فيها فوضى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولاراً للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولاراً.

تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في كيه. سي. إم تريد «مع استمرار هذه المحادثات التجارية الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، يتداول الذهب بتحفظ حتى نرى ما إذا كان هناك أي تقدم».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته «تبلي بلاء حسناً» في المفاوضات، وأشار إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المحادثات.

كان الجانبان قد اتفقا في الشهر الماضي على وقف مؤقت للرسوم الجمركية، مما منح أسواق المال بعض الراحة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقررة غداً الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات عن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ووتر «إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفزت هذه البيانات فإن ذلك قد يثير بعض أجراس الإنذار للمستثمرين، وأي هروب ناتج عن ذلك إلى الملاذ الآمن قد يساعد سعر الذهب».

ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويميل إلى الأداء الجيد عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% إلى 1210.46 دولارات، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1071.75 دولاراً.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقرر صدوره غداً الأربعاء. وقد يعطي التقرير نظرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أي ارتفاع في التضخم قبل اجتماع السياسات الذي سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.