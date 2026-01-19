رئيس مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال:3 مبادرات نوعية لدعم المشاريع الناشئة واستقطاب 1000 رائد أعمال في 2026

كشف عبدالله بن نيم الدرعي، رئيس مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، خلال المشاركة في فعاليات مهرجان الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة تستهدف دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز فرص نمو مشاريعهم الناشئة، ضمن رؤية المجلس الرامية إلى ترسيخ دور الشباب في منظومة الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة.

وأشار إلى أن المبادرة الأولى تحت عنوان «حاضنة انطلاقة» تستهدف رواد الأعمال من أصحاب الرخص التجارية السارية منذ عام على الأقل، بهدف تمكينهم من تطوير مشاريعهم، وإتاحة مساحات لعرض منتجاتهم وخدماتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب توفير الاستشارات الاقتصادية والتجارية عبر مختصين في المجلس، وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

وأضاف: تنفذ المبادرة الثانية «لقاء العقول» بالشراكة مع الجهات الحكومية، وتركز على تنظيم جلسات تخصصية في مجالات ريادة الأعمال، وتتيح للشباب الاطلاع على أفضل الممارسات، والتشريعات الداعمة، والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز جاهزيتهم لدخول الأسواق بثقة وكفاءة.

وأشار إلى أن المبادرة الثالثة «ميلس رواد الأعمال» تعتمد على تنظيم لقاءات تفاعلية في مواقع غير رسمية، تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، وربط رواد الأعمال المواطنين بالمؤسسات والجهات المعنية، ومناقشة الفرص والتحديات، وتقديم الدعم والتمكين من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، تسهم في تعزيز نمو المشاريع ودعم إسهامها في الاقتصاد المحلي.

وكشف الدرعي عن استهداف المجلس استقطاب 1000 رائد أعمال ضمن قاعدة بياناته خلال عام 2026، بما يسهم في توسيع شبكة المستفيدين من برامجه ومبادراته، مؤكداً أن المجلس يعمل على تسليط الضوء على المسرعات الحكومية والجهات الداعمة للتمويل في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عقد شراكات مع المستثمرين، بما يوفر منظومة دعم متكاملة تساعد رواد الأعمال على تجاوز تحديات التمويل والتوسع.

وأضاف: في إطار دعم التسويق المباشر للمشاريع الوطنية أعلن رئيس المجلس عن توفير 20 منصة عرض لرواد الأعمال ضمن مهرجان الاتحاد للماء والكهرباء في مجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، إضافة إلى 14 منصة عرض في مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي، مع تقديم الدعم المجاني الكامل لأصحاب هذه المنصات.

وأوضح الدرعي: يواصل مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال ترسيخ مكانته إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتيين، وتعزيز حضورهم في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع الناشئة، وتطوير المهارات الريادية، وتهيئة بيئة محفزة على الابتكار والاستدامة، حيث يعمل المجلس على بناء جسور تواصل فعالة بين الشباب والجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية منتجة وقابلة للنمو والمنافسة محلياً وإقليمياً.

وأضاف: يركز المجلس على تنظيم ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية، وجلسات إرشاد مهني في مجالات ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع، إلى جانب تعريف الشباب بفرص التمويل، والحاضنات، والمسرعات المتوافرة في الدولة، بالإضافة لتوفير منصات حوار دورية تجمع رواد الأعمال الشباب مع خبراء ومستثمرين وصناع قرار، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، واقتراح حلول عملية تعزز فرص الاستدامة والتوسع.

وأكد الدرعي حرص المجلس على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات

الاقتصادية والقطاع المصرفي، إضافة إلى الشركات الكبرى ورواد الأعمال الناجحين، بما يضمن توفير منظومة دعم متكاملة تغطي مختلف مراحل المشروع، من الفكرة حتى التوسع التجاري، ويأتي هذا الدور منسجماً مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأضاف: يطمح مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق مبادراته على مستوى الدولة، واستحداث برامج نوعية تستهدف الطلبة الجامعيين وحديثي التخرج، وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي يقوده شباب طموح ومؤهل.