«كهرباء دبي» تحول الثواني إلى إنجاز عالمي



لا تكتفي دبي برفع سقف الطموحات، بل تسعى إلى ترجمة أهدافها إلى نتائج قابلة للقياس، لتؤكد أن الريادة الحقيقية تبدأ من التفاصيل التي قد لا يلاحظها المتعامل، لكنه يشعر بأثرها في كل لحظة، إذ إن الإنجازات في الإمارة لا تقاس بحجم المشاريع، بل بقدرتها على تغير حياة الناس، واختصار الوقت، ورفع جودة الخدمات إلى مستويات استثنائية، وهو ما ترجمته هيئة كهرباء ومياه دبي على أرض الواقع في تصدرها العديد من المؤشرات العالمية، حيث جسدت هذه المعادلة من خلال نتائج استثنائية في موثوقية الشبكة الكهربائية، إذ انخفض فاقد شبكة الكهرباء إلى 2 % مقارنة بـ 7.03 % في 1998، وفاقد المياه إلى 4.4 % مقارنة بـ 42.5 % في 1989، وسجلت الهيئة في 2025 رقماً قياسياً عالمياً جديداً بمتوسط انقطاع للكهرباء بلغ 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً (نحو 49 ثانية)، محطمة رقمها القياسي لعام 2024 البالغ 0.94 دقيقة، ومتفوقة على أفضل شركات المرافق الأوروبية البالغ متوسطها 15 دقيقة.

فلسفة عمل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مصطلح «دبي الأفعال»، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يلخّص فلسفة عمل راسخة، تجسّدها مقولة سموه: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول»، فبها تتحوّل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات تتحقق في زمن قياسي دون مساومة على الجودة.

وأضاف: «تحتل الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشر أداء رئيسياً، والثانية إقليمياً في مؤشرين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، رغم النمو الكبير في الطلب، ما يعكس نجاح استثماراتنا في البنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي، ونمضي قدماً في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يعزّز تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».

نموذج تنموي

وأضاف معاليه أن «دبي الأفعال» تعكس النموذج التنموي لدبي القائم على العمل الجاد، والإصرار على الإنجاز، وتهدف إلى نقل هذه التجربة إلى الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة جسّدت هذه الفلسفة في تحولها من شركة خدماتية عالية الأداء إلى منصة متكاملة للنمو المستدام، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم نمو دبي، وذلك عبر أربع ركائز، تشمل التوسع السريع في القدرة الإنتاجية، وتسريع نشر الطاقة النظيفة، والحفاظ على موثوقية عالمية المستوى، وتحقيق قوة مالية مستدامة، مستندة إلى استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وثقافة مؤسسية تجمع بين التخطيط الاستباقي، وسرعة الإنجاز وإتقانه.

توسع القدرة الإنتاجية

وأشار إلى أن قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ حالياً 4,660 ميجاوات، تضاف إليها حالياً المرحلة السابعة قيد التنفيذ، بأنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات بسعة 8,400 ميجاوات ساعة، لتكون من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بالتخزين في العالم، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم بحلول 2030، ويجمع بين توليد الكهرباء النظيفة، والبحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتخزينها، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتبلغ القدرة المركبة للهيئة نحو 19,000 ميجاوات، وقدرتها في تحلية المياه 675 مليون جالون يومياً، فيما تشكّل الطاقة النظيفة 25.8 % من محطات توليد شمسية كهروضوئية، وأخرى شمسية مركزة ومحطة كهرومائية، محققة مستهدف هذا المؤشر الرئيسي لعام 2030 قبل موعده بأربع سنوات، ورفعت الهيئة مستهدف المجمع لعام 2030 من 5,000 إلى 8,060 ميجاوات، وهدف دبي للطاقة النظيفة لعام 2030 من 25 % إلى 36.1 % من مزيج الطاقة، وصولاً إلى 100 % بحلول 2050، كما رفعت هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 إلى 8.5 ملايين طن سنوياً، كما جذبت مشاريع المنتج المستقل للطاقة والمياه أكثر من 47.4 مليار درهم من الاستثمارات حتى الآن.

ريادة عالمية

وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تقدم بخبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، إذ أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «ديوا العالمية» نموذج الهيئة الناجح إلى الأسواق العالمية، عبر تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.

وتشمل مشاريع «كهرباء دبي» الحالية محطة حتا الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومحطة حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة 180 مليون جالون يومياً، والتي بدأت الإنتاج قبل موعدها المحدد، وسجلت أدنى سعر عالمي للمياه المحلاة بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب، إضافة إلى المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1,800 ميجاوات، والتي اكتملت في 2026.

وحصدت الهيئة 500 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، فيما سجلت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس هي: أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم قدرها 5,907 ميجاوات ساعة، وأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، ثم أطول عملية تشغيل متواصل لمحطة طاقة شمسية مركزة.

كما سجّل مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس هما: أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد بقدرة 490 مليون جالون يومياً، وأكبر منشأة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9,547 ميجاوات عند تسجيل الرقم القياسي.

أثر مستدام

وبيّن أن أثر هذه الإنجازات امتد إلى المتعاملين والمساهمين، وإلى اقتصاد دبي، وجودة واستدامة الحياة فيها، ومكانتها العالمية، لتثبت الهيئة أن النمو والاستدامة والموثوقية والقوة المالية يمكن أن تتقدم معاً، ما يجعلها نموذجاً ملهماً وقابلاً للتكرار للمؤسسات والقطاعات الأخرى، ومرجعاً جديداً لما يمكن أن يحققه مرفق عام متكامل.