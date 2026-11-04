مؤسس مجموعة «أمنيات» لـ «البيان»: الإمارات منحتنا الثقة بأن طموحاتنا لها مستقبل

أكد مهدي أمجد، مؤسس مجموعة «أمنيات» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى نهجاً جعل من الرؤية قوة تصنع التحوّل، ومن الإنجاز مقياساً للطموح. ومن هذا النهج استمددتُ قناعتي بأن قيمة ما نتخيّله تكمن في قدرتنا على تحقيقه، وترك أثرٍ يبقى.

وقال في تصريحات لـ«البيان» بعد أن حصول المجموعة على جائزة «دبي الأفعال»: أعتزّ بهذا التكريم الذي يأتي من دبي، المدينة التي احتضنت طموحي، وأتاحت لي أن أُسهم في بناء جزءٍ من مستقبلها.

وأضاف: ما كان لهذه المسيرة أن تتحقق على النحو ذاته في أي بلد آخر. فقد منحتنا دولة الإمارات، بحكمة قيادتها وبُعد رؤيتها، الثقة بأن لأفكارنا مكاناً، ولطموحاتنا مستقبلاً نستطيع أن نبنيه. ولقيادتها فضلٌ راسخ في كل إنجاز حققناه؛ فقد فتحت أمامنا آفاقاً لم نكن لنبلغها وحدنا، ومنحتنا مسؤولية أن نكون على قدر هذه الثقة.

وقال إن تخيّل المستحيل هو نقطة الانطلاق. والرؤية الواضحة لما نريد تحقيقه هي ما يمنح الطموح وجهته، والعمل الدؤوب هو ما يجعله واقعاً. وأتلقّى هذا التكريم بامتنانٍ عميق، وعزمٍ متجدّد على أن نردّ الجميل بالإنجاز. فما قدّمناه حتى اليوم هو بدايةٌ لما نطمح إليه، وما زال أمامنا الكثير لنُسهم به في مسيرة دبي ودولة الإمارات، وفاءً لقيادةٍ جعلت أعظم الطموحات ممكنة.