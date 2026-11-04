هشام القاسم لـ«البيان»: حصول «الإمارات دبي الوطني» على جائزة دبي الأفعال إنجاز يدعو للفخر

قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعد حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة دبي الأفعال Dubai-it في دورتها الأولى عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنجازاً يدعو للفخر.

وقال هشام القاسم في تصريح خاص لـ«البيان»: تعكس فلسفة ’دبي الأفعال Dubai-it‘ القائمة على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع استثنائي، بسرعة فائقة وتميز راسخ، مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وتحوله من بنك محلي إلى كيان مالي إقليمي رائد.

وأضاف هشام القاسم: يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بدعم الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي من خلال الارتقاء بمعايير العمل المصرفي الحديث، وتمكين عملائنا، وترسيخ الروح الحقيقية لفلسفة ’دبي الأفعال Dubai-it‘ في كل ما نقوم به من أعمال. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مضينا قدماً في تعزيز رؤية الإمارة على الساحة العالمية، وإرساء معايير جديدة للقطاع المصرفي مع كل إنجاز نحققه.