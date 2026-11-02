حمدان بن محمد يعلن منح «جائزة دبي الأفعال» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لـ«إعمار»

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، تقديراً لدورها في ترسيخ فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.

وقال سموّه، في تدوينة: «رسّخت فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي. ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية.. مشاريع كبرى، وجودة عالية، وسرعة في التنفيذ، وتطوير لا يتوقف.. صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم».

وأضاف سموّه: «إعمار تجسّد Dubai-it.. عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها.. مبروك لفريق إعمار ومحمد العبار».