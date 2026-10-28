حمدان بن محمد يمنح أحمد بن سعيد «دبي الأفعال» تقديراً لدوره في تطوير قطاع الطيران

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تقديراً لدوره الاستثنائي في تطوير قطاع الطيران في دبي، وترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم مراكز الطيران العالمية.

وقال سموّه، في تدوينة: «قاد سموه هذا القطاع وفق نهج Dubai-it، محققاً قفزات تنموية استثنائية؛ فنما أسطول طيران الإمارات بنحو 139 ضعفاً، وتوسّعت شبكة وجهاتها 76 ضعفاً، وحققت فلاي دبي نمواً لافتاً، فيما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في عام واحد، مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين».

وأضاف سموّه: «من أراد أن يعرف معنى Dubai-it، فلينظر إلى قطاع الطيران في دبي.. من مدرج رملي وطائرتين مستأجرتين إلى منظومة طيران عالمية متكاملة. فخورون بسمو الشيخ أحمد بن سعيد وفريق عمله».