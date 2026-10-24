«تصريف» مشروع يعزز ريادة البنية التحتية بدبي عالمياً

6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً حتى 2033

شبكة واسعة من الخطوط والأنفاق تمتد لمسافة 2.000 كيلومتر

أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار

يعتمد نهج دبي على التخطيط الاستباقي وقراءة احتياجات المستقبل وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم البنية التحتية للإمارة، وهنا يبرز برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها بلدية دبي، باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، على مراحل عدة وبجدول زمني يمتد حتى عام 2033، بغية بناء منظومة متطورة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع للإمارة والتعامل مع المتغيرات المناخية على المدى الطويل.



يجري العمل في المشروع على قدم وساق وبوتيرة الإنجاز التي تترجم فلسفة، دبي التنموية التي تقوم على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم مفهوم «دبي الأفعال» الذي يركز على المبادرة والإنجاز وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الحياة في الإمارة وكفاءة الخدمات وجاهزية المدينة للمستقبل.



المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في مرونة المدينة واستدامة خططها التنموية لخدمة سكان الإمارة ومرافقها الحيوية بما يعزز استمرارية الأعمال والخدمات، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستقرار؛ المدينة التي لا تعرف التوقف.

6 مراحل



بلدية دبي كشفت أن برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، يشمل 6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً سيتم حتى عام 2033، والذي يخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة.



وأشارت بلدية دبي خلال استعراضها برنامج «تصريف» في مشاركتها بمعرض «ويتكس 2026» إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة بنسبة 700 % في الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، لترتفع القدرة الاستيعابية من 8 ملم إلى 65 ملم. ويعتمد هذا المشروع الضخم على شبكة واسعة من خطوط الصرف والأنفاق التي تمتد لمسافة تقارب 2.000 كيلومتر، مشيرة إلى أن أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار.



وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وجاهزية عالية للتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة تحديات الأمطار المستقبلية، ويعد «تصريف» مشروعاً رائداً مخصصاً لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في الإمارة.

خطط استراتيجية



ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كل الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحد من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة.



وتصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.

مشاريع



تتولى بلدية دي تنفيذ المشروع وفق مراحل تربط المناطق المختلف في الإمارة بمنظومة رئيسة متكاملة تعتمد الأنفاق العميقة والحلول الهندسية المتقدمة، ففي أبريل عام 2025 أعلنت البلدية عن ترسية عقود 4 مشروعات ضمن «تصريف» بقيمة إجمالية بلغت 1.439 مليار ستنجز بحلول عام 2027، وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، وستنفذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض.



وفي مايو 2025 وقعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم، والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.



وفي فبراير 2026 أعلنت بلدية دبي عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ تعمل بلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.

رؤية استراتيجية



وتتكامل المشاريع التي تم ترسيتها مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، ولبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.