فُوَانِيْس الذِّكْرَى

المصدر: شعــر: عابر

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إسْتَاحَشْ الْبَالْ وِارْتَابْ الْخِفُوْق الْمِلُوْل

فِيْ لَيْلِةٍ تَوْقِدْ الذِّكْرَى فُوَانِيْسها

آقَوِّيْ النَّفْس وَامَنِّيْ عِيُوْنِيْ.. وَاقُوْل

لا بِدّ مَا تَطْلِقْ الضِّيْقِهْ مَحَابِيْسها

كَنِّيْ وَانَا تَحْت سَيْف الشَّوْق رَاعِيْ ذِلُوْل

وَرَاهْ خَيْلٍ تَحَذْف الرُّوْس فِرِّيْسها

مَطْلُوْب ثَارٍ تَرَاوَى لِهْ بِيُوْت النِّزُوْل

وْطَلاَّبْتِهْ تَتْعِبْ الْجَامِحْ مَرَاوِيْسها

عَلَيْك يَا اللَّى عِطَاكْ اللّه حِسْن وْقِبُوْل

وْرُوْحٍ مَلَكْنِيْ نِقَاهَا قَبْل أحَاسِيْسها

وِدِّيْ بْشَوْفِكْ وْتِحْدَانِيْ سِلُوْم الزِّحُوْل

وَاهْل الْعَذِلْ تَهْدِمْ الْفِرْصَهْ جُوَاسِيْسها

مَمْلَكْتِكْ اللَّى لَهَا رَمْز وْحِمَايَةْ دِخُوْل

قَلَّدْتِكْ الْحَكِمْ فِيْهَا بَعْد تَأْسِيْسها

تِبَجَّحَيْ فِيْ حَنَايَا خَافِقِيْ عَرْض.. طُوْل

لَيْن اللِّقَا فَرْحِتِهْ تَغْمِرْ مَعَارِيْسها

لا يِسْتِثِيْرِكْ غِيَابِيْ يَا الْمَهَاةْ الْجِفُوْل

قِيْسِيْ مِسَافَةْ لِيَالْ الشَّوْق وَآقِيْسها

أنَا بْدُوِيٍ لِيْ هْوَايِهْ وْعِنْدِيْ مِيُوْل

وْفِيَافِيْ الْبِيْد تَعْرِفْنِيْ تِضَارِيْسها

إنْ رِحْت حِطِّيْ لِبِيْبَانْ التَّرَاضِيْ قِفُوْل

وِانْ جِيْت شَرْهَةْ رِضَى (لَيْلَى) عَلَى (قَيْسها)