نَظْرَةْ إعْجَابْ

المصدر: شعر: عزام الشعيفاني

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نَظْرَةْ الإعْجَابْ تَحْكُمْ عَلَى الْقَلْب الْقِصَاصْ

كَيْف عَادْ النَّظْرَهْ اللَّى مِنْ هْيَامْ الْهِوَى..؟!

آتَحَمَّلْ مَعْ صِخِيْف الْحَشَى ضَرْب الرِّصَاصْ

وْ لا اتَحَمَّلْ نَظْرَةْ الْعَيْن وِسْهُوْم الْغُوَى

صِدّ عَنِّيْ لَيْن أخَايِلْك مِنْ دُوْن اخْتِبَاصْ

يَا عِشِيْرٍ مِنْ سَرَحْ فِيْ عِيُوْنِكْ مَا ضُوَى..!

نِعِّسٍ مِنْ تَحْتَهَا اللَّى مِثِلْ جَمْر الْخَلاصْ

جَمْرِتَيْنٍ تِلْتِهِبْ فِيْهِنْ الدَّا وِالدُّوَا

وِدِّيْ آخِذْ فِرْصَةْ الْوَصِلْ وَاقْنِصْهَا اقْتِنَاصْ

فِرْصَةْ الشَقّ الصِّغَيِّرْ لْمِدْخَالْ الْهِوَا

خَايِفْ انِّيْ لا تَعَمَّقْت مَا فِيْهَا مَنَاصْ

انْحِدَرْت بْوَادِيٍ مَا هُوْ بْــ(وَادِيْ طُوَى)

وَادِىٍ فِيْه الْمِحِبِّيْن مِنْ كِلّ اخْتِصَاصْ

مَرّهُمْ سَيْلٍ عِلُوَّهْ تَحَدَّرْ وِارْتِوَى

وِالْبَلا لَوْ أعَذْل الْقَلْب عَنْ مَشْهَاهْ حَاصْ

مِثِلْ صَيْدٍ وَقَّعْ الرَّمِيْ جَنْبِهْ وِانْزِوَى

إنْت يَاللَّى فِيْك مِنْ نَجْد الانْجَدْ وِالنِّمَاصْ

الْعَسَلْ وِالسَّمْن وِشْلَوْن تِجْمَعْهِنْ سُوَى..؟!

وْحَاذِفٍ مِنْ مِعْجَمْ الْوِدّ لِكْ كِلْمَةْ خَلاصْ

وْكَاتِبٍ قِدَّامْ بَابْ الْجِفَا.. مَا لِكْ لُوَى