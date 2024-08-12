عَزْف الْوَسِمْ

المصدر: شعــر: سيف السَّعْدي

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عَيَّدْت قَبْل يْهِلّ لِهْلالْ

مِنْ خَصِّتِكْ عَيْنِيْ مِنْ بْعِيْد

شَوْفِكْ شَرَاتْ هْلالْ شَوَّالْ

عَيْنٍ تِشُوْفِكْ شَافَتْ الْعِيْد

وَصْلِكْ فَرَحْ تَحْقِيْق الامَالْ

وِدْوَا الْمِجَارِيْح الْمِيَاهِيْد

حَدَّثْتِنِيْ وِتْنَفَّسْ الْهَالْ

وِتْسَاقَطْ إحْسَاسِيْ عَنَاقِيْد

هَمْسِكْ نِفَافْ الْوَسِمْ هَمَّالْ

يَعْزِفْ عَلَى اوْتَارْ الأسَاوِيْد

أرْوَى يِبَابْ الرُّوْح وِالْبَالْ

حَتَّى انْتِشَى وِتْبَشْبَشْ سْعِيْد

حِبّ الصُّبَا لَلْحِيْن لازَالْ

يِكْبَرْ وْكِلْ مَا نِكْبَرْ يْزِيْد

تِتْبَدَّلْ الدِّنْيَا وْالاحْوَالْ

وْتِبْقَى عَلَى الْعَهْد الأيَاوِيْد