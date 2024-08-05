الرِّجَا والتِّمَنِّيْ

المصدر: عبدالله الحارثي

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أحْيَانْ أحِسِّكْ نِعْمِةٍ فِيْ حَيَاتِيْ

وَاحْيَانْ أحِسّ النِّعْمِهْ إنْ غِبْت عَنِّيْ..!

مِثْل الأمَلْ يِكْبَرْ وْيِصْغَرْ بْذَاتِيْ

وِيْمُوْت مَا بَيْن الرِّجَا وِالتِّمَنِّيْ

أنَا مِزِيْج مْن الضِّجَرْ وِامْنِيَاتِيْ

وِالْحِلْم فِيْ وَجْه الزِّمَنْ وِالتِّجَنِّيْ

وَانَا الْوِحِيْد اللَّى كِتَبْت أُغْنِيَاتِيْ

شَبَّيْت فِيْ رُوْحِيْ عَبَثْ.. قِلْت أغَنِّيْ

أهْدَيْت كِلّ النَّاسْ سِلَّمْ نَجَاتِيْ

وْمَا عَادْ بَاقِيْ خَنْجَرٍ مَا طَعَنِّيْ..!

أدِلّ دَرْبِيْ بَسّ أضَيِّعْ جِهَاتِيْ

وَاعْرِفْ حِدُوْدِيْ زَيْن وَاضِيْع مِنِّيْ..!

هذَا أنَا.. هذَا اخْتِصَارْ لْصِفَاتِيْ

مِنْ دُوْن تَتْعِبْ ذِهْنِكْ وْتِخْتِصِرْنِيْ

لا تِفْرَحْ إنْ قِلْت انْت شَمْعَةْ حَيَاتِيْ

وْلا تْلُوْمِنِيْ لَوْ قِلْت: لا تِمْتِحِنِّيْ..!!